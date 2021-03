Milano: De Pasquale (FI) a Roggiani, non intimidisce opposizione, su sicurezza pronti a confronto con sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Roggiani pensa di intimidire l'opposizione, ma si sbaglia. Massimo rispetto per le vittime di Torino e per le loro famiglie cui si spera venga resa giustizia. Il mio raffronto con l'episodio di Torino riguarda i poteri e le responsabilità di tutti i Sindaci Italiani in materia di tutela della sicurezza e della salute dei cittadini". Lo afferma il cspogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale, risponendo alle critiche mosse dalla segretaria provinciale del Pd Silvia Roggiani. "Noi - prosegure de Pasquale - denunciamo l'ipocrisia di un Sindaco che non si assume le responsabilità che gli competono e pensa di cavarsela fuggendo dal Consiglio Comunale. Non aver previsto misure per controllare l'afflusso alla Darsena, non aver fatto sequestrare le attrezzature musicali e la merce dei venditori abusivi, non essere intervenuti durante le 6 ore del rave party, sono responsabilità di chi guida il Comune e ha il compito, come minimo, di disporre della Polizia Locale, di fare ordinanze e di sollecitare misure di ordine pubblico in aree dove da anni i cittadini sollecitano più controlli". "Troppo facile prendersi i meriti delle eccellenze di Milano - conclude De Pasquale - ed eclissarsi ogni qual volta occorre decidere o correggere errori della propria amministrazione. Cara Roggiani siamo pronti a confrontarci in aula con il Sindaco su questi temi, ma Sala si nasconde ogni volta sotto il tavolo".(Com)