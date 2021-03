Usa-Russia: Casa Bianca, possibili ulteriori misure contro Mosca dopo sanzioni su caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si riservano il diritto di adottare ulteriori misure contro la Russia a seguito di una revisione delle azioni di Mosca. Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel corso di una conferenza stampa, dopo che l'amministrazione Usa di Joe Biden ha annunciato oggi sanzioni contro funzionari e enti russi per l'avvelenamento e la detenzione di Aleksej Navalnyj. La revisione dei comportamenti della Federazione Russa "è in corso e ovviamente ci riserviamo il diritto di intraprendere ulteriori passi e intraprendere ulteriori azioni alla conclusione" del processo, ha detto Psaki. La portavoce ha poi aggiunto che gli Stati Uniti non stanno cercando di aumentare la tensione con la Russia. "Ci aspettiamo che la relazione continui ad essere complessa, siamo preparati per questo", ha detto Psaki.(Nys)