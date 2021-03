Fiumicino: 15enne trovato morto a casa, ipotesi suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva solamente 15 anni il ragazzino trovato morto, quasi certamente suicida, nella casa in cui abitava in via Passo Buole a Fiumicino. Il ragazzino viveva con la zia dato che era orfano di entrambi i genitori. Questa mattina non era è andato a scuola e, secondo quanto si apprende, non vi sarebbero biglietti ritrovati per spiegare il gesto. Il suo corpo è stato trovato poco dopo le 13. Della vicenda se ne sta occupando la polizia.(Rer)