Pd: Base riformista, preoccupazione per condizione critica, indispensabile rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Base riformista ha riunito i suoi parlamentari e i suoi dirigenti territoriali, in vista dell’Assemblea nazionale del Pd convocata per il 13 e 14 marzo. Dai vari interventi, tra cui quelli di Lorenzo Guerini e Luca Lotti, è stata espressa la "preoccupazione per la difficoltà a rilanciare la ragion d’essere del Partito democratico e una sua riconoscibile funzione politica nazionale nella nuova stagione inaugurata con il governo Draghi", riferisce una nota. "È stato ribadito l’impegno ad accompagnare l’azione dell’esecutivo Draghi sulle priorità della campagna vaccinale, dei ristori e del Recovery plan. Ma al contempo - prosegue la nota - è stato sottolineato l’allarme per il rischio di un declino del Pd e l’urgenza di un suo rilancio politico, identitario e programmatico che passi necessariamente da una discussione di rango congressuale che coinvolga tutta la comunità politica democratica senza timori o chiusure difensive. E anche senza subalternità nei confronti di nessuno". (segue) (Com)