Covid: in Lombardia continuano a crescere i ricoveri, 3762 nuovi positivi e 55 decessi

- In Lombardia, secondo quanto riportato dal quotidiano bollettino diffuso dalla Regione continuano a crescere i ricoveri per il covid: oggi sono infatti 35 più di ieri i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 476, mentre crescono di 184, per un totale di 4.408, i ricoverati nei reparti covid. A fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono invece 3.762 i nuovi positivi (8,9 per cento). I decessi registrati oggi sono 55 mentre i guariti/dimessi sono 1.019. (Rem)