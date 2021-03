Cipro: presidente Anastasiades, pieno impegno per conferenza di fine aprile a Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha comunicato al segretario generale Onu Antonio Guterres la sua determinazione ad impegnarsi "con vera volontà politica" durante la conferenza informale nel formato 5+1 in programma Ginevra dal 27 al 29 aprile. Nella sua lettera di risposto all'invito di Guterres alla conferenza, Anastasiades ha espresso soddisfazione per l'organizzazione di questo appuntamento allo scopo di "trovare terreno comune" per arrivare alla ripresa dei negoziati volti a raggiungere una "soluzione percorribile e funzionale" alla questione cipriota. Secondo il presidente, tale soluzione deve essere trovata sulla base del lavoro fatto fino ad ora, dei principi dell'Ue e sulla reciproca comprensione registrata il 25 novembre 2019 a Berlino. (segue) (Res)