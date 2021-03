Cipro: presidente Anastasiades, pieno impegno per conferenza di fine aprile a Ginevra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Anastasiades ha giudicato come "positivo" che l'Onu abbia annunciato nei giorni scorsi una data per la riunione informale nel formato 5+1 sulla ripresa dei negoziati sulla questione cipriota. "Sto ribadendo la mia forte determinazione a partecipare all'incontro informale su Cipro, con piena volontà politica, per creare le condizioni per la ripresa dei negoziati al fine di raggiungere una soluzione funzionale e percorribile del problema di Cipro a beneficio delle due comunità dell'isola", ha affermato Anastasiades rimarcando che la soluzione deve essere basata sulle rilevanti risoluzioni dell'Onu per "far evolvere la Repubblica di Cipro in una federazione bicomunale e bizonale". (segue) (Res)