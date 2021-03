Cipro: presidente Anastasiades, pieno impegno per conferenza di fine aprile a Ginevra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "ministro degli Esteri" dell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord Tahsin Ertugruloglu ha dichiarato in precedenza che la riunione di Ginevra non dovrà essere il proseguimento dei negoziati di Cran-Montana falliti nel 2017. I turco-ciprioti, secondo Ertugrulogu, non accetteranno la partecipazione di un rappresentante dell'Ue mentre si approcceranno a questo incontro con buona volontà per rilanciare i negoziati sulla questione di Cipro. "Nessuno ci deve vedere come un popolo che è prigioniero dei greco ciprioti", ha dichiarato il diplomatico turco-cipriota. (segue) (Res)