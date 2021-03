Pa: assessore Roma su prove concorso Campidoglio, ad aprile dirigenti, a luglio funzionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento in cui grandi concorsi per lavorare nelle pubbliche amministrazioni italiane, purtroppo, sono spesso bloccati a causa della stringente normativa anti Covid che consente lo svolgimento di selezioni con un massimo di 30 candidati per ciascuna sessione o sede, Roma Capitale nonostante le rilevanti dimensioni della procedura, si è mossa per riuscire a svolgere ugualmente il concorso che porterà all’assunzione di 1512 nuovi dipendenti". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis. "Lo abbiamo fatto individuando più sedi diffuse sul territorio in modo da consentire la distribuzione dei candidati per gruppi da 30 (come attualmente previsto dalla normativa vigente) - aggiunge -. I primi a sostenere le prove pre-selettive saranno quindi i 3725 aspiranti dirigenti, le cui preselezioni partiranno entro il prossimo mese di aprile. Fino al mese di luglio sarà quindi certamente necessario dare priorità alle prove concorsuali con il minor numero di iscritti anche nell’auspicio che dopo l’estate si possa arrivare a un allentamento delle misure in materia di tutela sanitaria". (segue) (Rer)