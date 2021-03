Covid: Giorgetti convoca domani tavolo su vaccini con Farmindustria e Aifa, giovedì incontro con Breton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani alle 10, come previsto, il secondo tavolo sui vaccini anti-Covid al ministero dello Sviluppo economico: l’incontro, promosso dal titolare del dicastero Giancarlo Giorgetti, vedrà la partecipazione del presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, del direttore generale Enrica Giorgetti, e del direttore centro studi Carlo Riccini. Per l’Aifa ci saranno il presidente Giorgio Palù e il commissario per l’emergenza Paolo Figliuolo. Il ministro incontrerà poi giovedì 4 marzo alle 11 il commissario europeo Thierry Breton, responsabile della task force europea sui vaccini per discutere del piano europeo di rafforzamento per la produzione di vaccini. (Rin)