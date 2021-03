Covid: Conftrasporto su possibile proroga obbligo tamponi al Brennero, rischio di proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tamponi ai valichi , a partire dal Brennero, per chi è diretto in Austria e in Germania: domani scade il termine, ma è prevedibile una proroga da parte della Germania. Antia e Unatras, si legge in una nota di Conftrasporto che ne fa parte, invocano la riapertura dei corridoi verdi, preoccupati che la situazione precipiti. Nel comprendere e condividere la necessità di garantire la sicurezza sanitaria, prosegue la nota, le associazioni evidenziano il ruolo fondamentale degli autotrasportatori anche in questa fase cruciale dell’emergenza, che li vede impegnati in prima linea nel garantire l’arrivo a destinazione delle merci, a cominciare da quelle di prima necessità, farmaci compresi. “I controlli ai confini, che riguardano migliaia di mezzi in transito, fin da quando la Germania ha reso obbligatori il tampone per consentire la prosecuzione dei viaggi (in caso di esito negativo), continuano però a creare rallentamenti e ritardi inaccettabili: per questo motivo le associazioni dell’autotrasporto rinnovano l’invito a un intervento immediato da parte del governo italiano e dell’Unione europea per la riapertura dei cosiddetti corridoi verdi, per superare il disagio cui gli autotrasportatori sono soggetti da settimane e garantire la libera circolazione delle merci”, si legge nel documento. (Com)