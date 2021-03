Spagna: scontri Barcellona, 6 italiani arrestati per tentato omicidio e appartenenza a gruppo criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono accusati di appartenenza a gruppo criminale, tentato omicidio e reati di disordine pubblico e danni i sei italiani arrestati nella notte di sabato scorso durante gli scontri di Barcellona con le forze di polizia nell'ambito delle proteste per la detenzione esplose dopo la detenzione del rapper, Pablo Hasel. I Mossos d'Esquadra, corpo di polizia locale della Catalogna, hanno comunicato di aver arrestato altre 8 persone, tre le quali 6 italiani, nel corso di una operazione di ricerca in due edifici industriali a Barcellona. Gli assalitori avrebbero agito insieme nell'incendiare il furgone della Guardia urbana di Barcellona, all'interno del quale si trovava un agente, che è stato in grado di abbandonare il mezzo dal lato passeggero. Secondo i Mossos, il modus operandi di questi episodi si basa su un'azione di gruppo, per cui "alcuni eseguivano il vandalismo e gli altri proteggevano l'azione e davano copertura e via d'uscita per evitare l'arresto". (Spm)