Commercio: Durigon(Lega), presto incontro Giorgetti-Raggi per soluzioni concrete

- "Presto partirà un'interlocuzione diretta con il Comune di Roma per capire come aiutare gli ambulanti. In tal senso, posso già annunciare che il ministro Giorgetti avrà un colloquio con la sindaca Raggi per avere le risposte che questa categoria merita. Siamo appena arrivati al governo ma conosciamo bene le richieste degli ambulanti che seguiamo da sempre". Così Claudio Durigon sottosegretario al Mef, a margine del sit-in degli ambulanti al Mise. (Com)