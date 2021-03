Romania: Parlamento approva legge di bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La plenaria riunita del Parlamento di Bucarest ha approvato il progetto di legge sul bilancio dello Stato per il 2021. Sono stati 234 i voti favorevoli e 170 i contrari. Il progetto di bilancio è stato approvato nella forma presentata dal governo. Non sono stati quindi adottati emendamenti. La legge di bilancio 2021 punta su un deficit del 7,16 per cento del Pil e su una crescita economica del 4,3 per cento. I calcoli si basano su investimenti pari al 5,5 per cento del Pil, redditi maggiori del 13 per cento rispetto all'anno scorso e spese in crescita ma solo del 5 per cento. (segue) (Rob)