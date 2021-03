Energia: ministro Skrekas, da giugno la Grecia sarà pronta per i parchi eolici offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cornice istituzionale per la creazione di parchi eolici offshore in Grecia sarà pronta nel giugno di quest'anno. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e dell'Energia di Atene Kostas Skrekas, nel corso di un webinar sull'economia blu e sulla ripresa verde. Secondo quanto spiegato dal ministro, questo documento che sarà pronto da giugno include gli aspetti relativi agli appalti, all'installazione ed alle connessioni con la rete elettrica nazionale dei futuri impianti rinnovabili. I nuovi parchi eolici offshore, secondo Skrekas, saranno anche combinati con la produzione di idrogeno "verde". "La Grecia sarà pronta a dare il benvenuto sia per gli investimenti nei parchi eolici offshore che per i pannelli solari galleggianti già dai prossimi mesi", ha dichiarato.(Gra)