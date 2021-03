Scuola: Sasso, chiusura istituti in zone rosse non piace ma inevitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura degli istituti e la conseguente dad nelle zone rosse ed in quelle con numero contagi elevati non piace, ma purtroppo è inevitabile. Non abbiamo l'arroganza di dire che le nostre scuole siano al riparo dai contagi, a differenza di chi ha perso 12 mesi di tempo illudendo studenti, professori e famiglie che le nostre scuole fossero sicure e niente ha fatto in tal senso, pur spendendo centinaia di milioni di euro, in modo evidentemente inutile se oggi torniamo ad essere costretti a chiudere le scuole". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso. "La Lega propone riduzione numero alunni per classe, impianti di aerazione e sanificazione delle aule, presìdi medici nelle scuole per un maggior numero di tamponi antigenici ed una accelerazione dei vaccini per i lavoratori della scuola", aggiunge.(com)