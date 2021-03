Portogallo: premier Costa, enorme disciplina e moderazione per superare sfida Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea che una tragedia non si ripeta "è falsa" se si ripetono gli stessi comportamenti e per questo motivo serve "un'enorme disciplina e moderazione" per affrontare la pandemia del coronavirus. Lo ha dichiarato il primo ministro portoghese, Antonio Costa, durante una visita al Curry Cabral, il primo ospedale di Lisbona dedicato a Covid-19, ricordando ai connazionali che il rispetto delle regole è l'unico modo per aiutare gli operatori sanitari in prima linea ogni giorno negli ospedali. La ministra della Salute, Marta Temido, che accompagnava Costa nella visita, ha evidenziato che sebbene il Paese sia ancora in una fase di confinamento nazionale, bisogna "guardare con speranza" al futuro in quanto "ora ci sono più vaccinati che malati di Covid-19". (Spm)