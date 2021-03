Bangladesh: rohingya, domani trasferimento di altri 1.073 sull’isola di Bhasan Char

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani altri 1.073 profughi rohingya ospiti del Bangladesh saranno trasferiti sull’isola di Bhasan Char. Oggi hanno lasciato i campi di Cox’s Bazar per raggiungere Chittagong per l’imbarco. Lo ha reso noto il commissario aggiunto per i rifugiati, Samsuddouza Nayan. L’ultimo trasferimento risale al 16 febbraio e finora sono state ricollocate più di 9.500 persone. Il governo di Dacca ha costruito 120 insediamenti sull’isola, di 40 chilometri quadrati, e punta a trasferirvi circa centomila delle persone attualmente ospitate nei sovraffollati campi di Cox’s Bazar. Il progetto, motivato soprattutto da esigenze di sicurezza, è costato 23,12 miliardi di taka (quasi 318 milioni di euro). L’esecutivo ha assicurato che il trasferimento è su base volontaria e che la fornitura di cibo, gli alloggi e le condizioni sanitarie sono adeguati, dopo le perplessità espresse da alcune organizzazioni non governative sull’idoneità del luogo, soggetto al rischio di inondazioni. (segue) (Inn)