Bangladesh: rohingya, domani trasferimento di altri 1.073 sull’isola di Bhasan Char (2)

- Nel frattempo i colloqui per il rimpatrio dei rohingya in Myanmar, da dove provengono, si sono interrotti a causa del colpo di stato militare in Myanmar. La riunione dell’apposito comitato di lavoro bilaterale, prevista per il 4 febbraio, è saltata. L’ultima si è svolta, in videoconferenza, il 19 gennaio, con la partecipazione anche di una delegazione cinese, e il Bangladesh sperava di avviare i rimpatri entro il secondo trimestre dell’anno. Dopo gli ultimi sviluppi a Naypyidaw, il governo di Dacca, pur auspicando il rispetto del processo democratico e degli accordi costituzionali nel Paese vicino, ha comunque confermato di voler andare avanti con il dialogo. Il ministro degli Esteri, Abul Kalam Abdul Momen, ha ricordato che in passato i rimpatri dei rohingya sono stati negoziati e attuati due volte mentre in Myanmar governava la giunta militare, nel 1978 e nel 1992. (segue) (Inn)