Milano: Mattinzoli, da Regione 4 milioni per riqualifiicazione quartiere Stamira D'Ancona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Casa e all'Housing sociale della Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli ha visitato gli edifici Aler di via Stamira d'Ancona, a Milano, in vista della riqualificazione dell'area. I lavori saranno realizzati con il contributo di Regione Lombardia, Aler Milano e grazie anche al "Decreto rilancio" del Governo. "Un sopralluogo - ha spiegato Mattinzoli - assolutamente doveroso. Innanzitutto per monitorare che i lavori siano eseguiti nei tempi previsti. E poi per poter rispondere alle aspettative dei cittadini". Il piano di attuazione dei lavori con il superbonus del 110 per cento, parte dallo storico quartiere di via Stamira D'Ancona, caratterizzato dalla sua torre bianca di 18 piani. Progettato alla fine degli anni '70 e completato nel 1981, il quartiere fu concepito per garantire il benessere degli abitanti e il risparmio energetico. Aler Milano con i propri tecnici ha integrato il progetto di manutenzione straordinaria con le opere utili al raggiungimento dell'efficientamento energetico, condizione per accedere al superbonus 110 per cento. (segue) (Com)