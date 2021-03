Milano: Mattinzoli, da Regione 4 milioni per riqualifiicazione quartiere Stamira D'Ancona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di riqualificazione prevedono in particolare: rifacimento di tetti e facciate con isolamento termico delle coperture e cappotto; sostituzione di tutti i serramenti esterni; installazione di ventilazione meccanica forzata puntuale negli alloggi. Il costo dell'intervento è di circa 5,9 milioni di euro. Oltre 4 milioni di questi sono messi a disposizione da Regione Lombardia e 300mila da Aler Milano. L'ecobonus statale ammonta a circa 1,300.mila euro. "Abbiamo constatato - ha aggiunto l'assessore - che l'ecobonus è una grande opportunità. Questo ne è infatti un esempio concreto. L'auspicio è di continuare in questa direzione, perché questo strumento è molto utile per la riqualificazione del patrimonio abitativo. Quindi va prorogato". Aler Milano è proprietaria di più di 400 edifici realizzati negli anni '60-'70 che presentano carenze manutentive e dispersione di energia termica. L'opportunità del 'Decreto' è quindi un obiettivo fondamentale e strategico: con il superbonus 110 per cento infatti sono già partiti due cantieri. "Aler Milano - ha sottolineato il presidente Angelo Sala - è la prima azienda pubblica a livello nazionale ad avere avviato un piano di intervento così ingente". "Per questo - ha concluso - si candida a essere punto riferimento per tutte le realtà del settore dell'edilizia pubblica". (Com)