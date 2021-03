Speciale infrastrutture: relazione intelligence, bassi consumi energia e crescita offerta hanno ridotto rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la relazione, “all’aumento della capacità del Paese di accedere ai mercati internazionali hanno contribuito anche gli sviluppi infrastrutturali, soprattutto nel settore del gas”. Tra questi in particolare “l’entrata in funzione a fine anno del gasdotto Tap, tratto terminale del corridoio di trasporto che collega l’Azerbaigian con le coste pugliesi, attraversando l’Anatolia, la Grecia e l’Albania, e che consente, a regime, di fornire volumi pari al 10 per cento del fabbisogno nazionale, contribuendo a diversi care le forniture”. In generale rileva il del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, “la debolezza dei consumi nazionali e l’abbondanza dell’offerta hanno significativamente attenuato i rischi per la sicurezza energetica nazionale”, seppur in un contesto nel quale “l’attenzione dell’Intelligence ha continuato a riguardare sia l’integrità delle infrastrutture di produzione, trasporto e distribuzione, sia la stabilità geopolitica nei Paesi fornitori e di transito dei flussi diretti in Italia, nella prospettiva di veri carne l’adeguatezza per gli anni a venire, quando la ripresa delle domanda globale nel contesto post-pandemico modi - modificherà l’attuale congiuntura”. (Res)