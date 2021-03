Speciale infrastrutture: relazione intelligence, attacchi mirati per ottenere dati su terapie e ricerche su Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la relazione del comparto intelligence, “le intrusioni hanno riguardato in particolare: enti/operatori afferenti al settore della sanità e della ricerca, in direzione dei quali sono state effettuate compromissioni informatiche attraverso l’acquisizione di credenziali amministrative ovvero l’inoculazione di malware; dicasteri ed altre amministrazioni dello Stato, nei cui confronti si è registrata una intensa campagna di diffusione di malware”. A rafforzamento del dispositivo di protezione, il comparto intelligence “ha posto in essere iniziative di monitoraggio preventivo a tutela di infrastrutture critiche e assetti strategici, al fine di individuare vulnerabilità informatiche riferibili a risorse web in uso a primarie realtà operanti nel settore e ad apparati diagnostici esposti in rete, instaurando all’occorrenza relazioni dirette con i potenziali target in un’ottica di mitigazione del rischio”. (Res)