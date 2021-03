Speciale infrastrutture: muore a 96 anni il primo macchinista dell'Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo macchinista dell'Arabia Saudita, Abdulaziz bin Ibrahim Al Dariwish, è morto all'età di 96 anni, secondo quanto riportato dai media locali. Al Dariwish è stato il primo operatore di locomotori della prima linea ferroviaria dell'Arabia Saudita, tra Riad e Dammam, aperta nel 1951. lo riferisce il quotidiano "Gulf news". In precedenza, il lavoro era limitato agli operatori statunitensi. L'Arabia Saudita è sulla buona strada per sviluppare le sue reti ferroviarie come parte di una spinta a livello di Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) per aumentare il trasporto regionale, con la ferrovia ad alta velocità Haramain ora operativa a piena capacità, la metropolitana di Riad quasi completa e altri 800 chilometri di binari, treni notte con cuccette letto, aggiunte alla ferrovia nord-sud del Regno. (Res)