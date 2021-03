Nord Macedonia: Pendarovski e Zaev, ingerenza del presidente bulgaro Radev in affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, "sta commettendo un'ingerenza" negli affari interni della Macedonia del Nord. E' l'opinione del presidente macedone, Stevo Pendarovski, e del premier Zoran Zaev secondo quanto riferisce la stampa locale. Le autorità di Skopje hanno così reagito alla notizia della convocazione, da parte di Radev, dei servizi di sicurezza di Sofia per chiedere "protezione" per i cittadini bulgari che all'estero, a detta del capo dello Stato, subiscono episodi di discriminazione. Pendarovski, in un intervento per l'emittente "Kanal 5", ha dichiarato che è "estremamente insolito e al di fuori delle procedure" per il presidente di uno Stato membro della Nato invitare i servizi di sicurezza a reagire alla presunta violazione dei diritti dei cittadini in un altro Stato membro. Pendarovki ha poi detto di non avere avuto alcuna informazione su violazioni dei diritti umani nel suo Paese sulla base dell'etnia dichiarata. "La reazione del presidente bulgaro è contraria al principio fondamentale della politica internazionale di non ingerenza negli affari interni di un altro Paese. In qualità di paese candidato all'adesione all'Ue siamo stati monitorati regolarmente da Bruxelles per anni, ma anche nell'ultimo rapporto annuale sui progressi dell'Unione europea non sono stati registrati casi del genere", ha affermato Pendarovski. (segue) (Seb)