Nord Macedonia: Pendarovski e Zaev, ingerenza del presidente bulgaro Radev in affari interni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Zaev ha dichiarato che l'accordo di buon vicinato obbliga i due Paesi a non interferire negli affari interni, così come nelle questioni relative alle minoranze. Zaev ha poi chiesto a Sofia "di non cadere in insinuazioni" perché, ha sottolineato, nessuno in Macedonia del Nord ha visto violati i propri diritti. "È inammissibile che un Paese straniero interferisca negli affari interni di un altro Paese. Siamo membri della Nato, non abbiamo bisogno di inviare un servizio di intelligence per stabilire i diritti dei cittadini. I diritti dei cittadini sono sacri", ha detto il primo ministro macedone. Nella giornata di ieri il presidente bulgaro, Rumen Radev, ha incontrato i direttori dei servizi speciali nazionali per chiedere "protezione" per i cittadini di etnia bulgara all'estero. Lo scorso 22 febbraio lo stesso Radev ha richiamato alla necessità di una "pronta risposta" contro le "avvisaglie di discriminazione" nei confronti dei cittadini di etnia bulgara in Macedonia del Nord. (segue) (Seb)