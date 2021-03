Nord Macedonia: Pendarovski e Zaev, ingerenza del presidente bulgaro Radev in affari interni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Radev son giunte a seguito di una lettera inviata al capo dello Stato da alcuni cittadini di etnia bulgara in Macedonia del Nord. Nella lettera i cittadini esprimono "preoccupazione" per la loro "continua discriminazione" nel Paese confinante. Radev ha sottolineato l'importanza del rispetto del diritto di autodeterminazione dei bulgari nello Stato macedone i quali "nonostante tutte le repressioni durante il totalitarismo passato" hanno conservato e continuano ad esprimere apertamente la loro identità nazionale bulgara. "I bulgari nella Macedonia del Nord devono godere degli stessi diritti del resto dei cittadini in quel Paese, in linea con i più rigorosi standard mondiali ed europei. Questo principio fondamentale della democrazia è inoltre sancito nello spirito del Trattato di amicizia del 2017", ha concluso Radev. (Seb)