Niger: Unhcr, da gennaio arrivati 7.660 migranti in fuga dalle violenze in Nigeria

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha espresso preoccupazione per la crescente violenza nel nord-ovest della Nigeria, che sta costringendo migliaia di persone a fuggire nella vicina regione di Maradi in Niger, segnata anch'essa da una situazione di violenza in aumento. Lo riferisce Unhcr in una nota, precisando che da gennaio oltre 7.660 persone in fuga da gruppi armati e scontri intercomunitari in Nigeria si sono rifugiate nella regione nigerina, mentre altri 3.500 cittadini del Niger sono stati costretti a sfollare all'interno del loro Paese. La maggior parte dei rifugiati sono donne e bambini, costretti a fuggire dai recenti attacchi nello stato nigeriano di Sokoto. La regione di Maradi, nel sud del Niger, ospita ora quasi 100 mila persone, compresi 77.000 rifugiati nigeriani, che sono fuggiti dagli incessanti attacchi negli stati di Katsina, Sokoto e Zamfara. A questo proposito Unhcr ha elogiato la generosità del Niger, le cui autorità continuano a garantire l'accesso all'asilo, nonostante le restrizioni alle frontiere causate dalla pandemia di Covid-19. (segue) (Com)