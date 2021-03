Niger: Unhcr, da gennaio arrivati 7.660 migranti in fuga dalle violenze in Nigeria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I team dell'Unhcr in Niger hanno registrato un picco di violenza brutale all'interno della stessa Maradi, con maggiori vittime e gravi incidenti riportati sia a gennaio e febbraio 2021 che nella seconda metà del 2020. I rifugiati descrivono omicidi raccapriccianti, rapimenti per riscatto e villaggi saccheggiati. Molti sono rimasti anche coinvolti in scontri tra agricoltori e pastori e in fenomeni di vigilantismo, dato che nella maggior parte dei villaggi si stanno costituendo gruppi di autodifesa. Le persone in fuga hanno urgente bisogno di acqua, cibo, riparo e servizi sanitari. La maggior parte è fuggita a mani vuote nella fretta di mettersi in salvo. Unhcr sta fornendo assistenza e protezione salvavita e ha intensificato le attività di monitoraggio delle frontiere. I nostri team stanno anche registrando i nuovi arrivi per identificare le persone con vulnerabilità e altre esigenze specifiche. (segue) (Com)