Niger: Unhcr, da gennaio arrivati 7.660 migranti in fuga dalle violenze in Nigeria (3)

- In collaborazione con le autorità nigerine, obiettive di Unhcr è di trasferire i rifugiati lontano dal confine e in località più sicure dove sarà possibile fornire assistenza e servizi di base. Da ottobre 2019, circa 11.320 rifugiati sono stati trasferiti in altri villaggi dove l'Unhcr e i suoi partner hanno rafforzato le infrastrutture idriche, sanitarie, igieniche e educative per le persone costrette a fuggire e i loro ospiti, contribuendo ad allentare la pressione sulle comunità che hanno dimostrato un'incredibile generosità pur avendo mezzi limitati. I gruppi armati nelle regioni del Sahel e del Lago Ciad hanno alimentato una delle crisi di migrazione forzata e di protezione in più rapida crescita al mondo. Ad oggi, più di 3,2 milioni di persone sono state costrette a fuggire a causa della violenza nel bacino del Lago Ciad. La capacità di risposta all'emergenza umanitaria è messa a dura prova: l'operazione dell'Unhcr nel bacino del Lago Ciad necessita di 128,6 milioni di dollari ed è finanziata solo per il 10 per cento. L'Agenzia sollecita la comunità internazionale ad aumentare il sostegno alla regione e ad aiutare i governi a sradicare le cause di questa migrazione forzata e a promuovere uno sviluppo strategico e sostenibile. (Com)