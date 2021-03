Roma: Figliomeni (Fd'I), ascoltare richieste cittadini contrari pedonalizzazione via Bixio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto preoccupati e chiediamo al sindaco Raggi e al presidente del Municipio I Alfonsi, di rivedere il progetto che prevede la pedonalizzazione di via Bixio nel quartiere Esquilino, anche alla luce delle legittime proteste dei residenti che sono contrari all'idea che un tratto di strada di Via Bixio diventi pedonale". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Tanto per cambiare - aggiunge - questi provvedimenti sono stati adottati senza un reale ed effettivo coinvolgimento dei cittadini. Il timore che hanno rappresentato gli abitanti della zona è che questo tratto di strada diventi un rifugio di sbandati che, tra l'altro, caratterizzano altre strade del quartiere, oltre a comportare una riduzione di parcheggi, peraltro già carenti. Come oramai acclarato, nello scaricabarile tra Comune a guida grillina e Municipio diretto da una esponente del Pd, a farci le spese sono i cittadini che non vengono consultati nonostante la tanto decantata trasparenza partecipativa e si vedono calati dall'alto opere e progetti che vanno ad incidere, in negativo, sulla loro qualità della vita".(Com)