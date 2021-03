Monza: Allevi, domenica protagonista di "Paese per vai", turismo è scommessa da vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Paese che vai", il programma di Rai 1 ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi e patrocinato dal Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) domenica 7 marzo alle ore 9.40 arriva a Monza. "La puntata di 'Paese che vai' dedicata alla nostra città – spiega il sindaco Dario Allevi – è una straordinaria opportunità, soprattutto in un momento così delicato e difficile, per rilanciare l'immagine turistica e culturale della nostra città. Il Duomo, il centro storico con le sue piazze e i suoi musei, l'Autodromo, la Reggia e il Parco sono poli d'attrazione potenti, capaci di intercettare l'interesse dei turisti verso la nostra città. I numeri, prima dello stop imposto dalla pandemia, ci stavano dando ragione: Monza e la Brianza registravano più di mezzo milione di arrivi all'anno con un incremento del 2,7 per cento e di questi un terzo erano stranieri. Dopo l'emergenza sanitaria dovremo ricominciare a percorrere questa strada. Il turismo è la nostra scommessa più grande e per vincerla servirà un grande lavoro di squadra che è diventato un elemento caratterizzante di questa amministrazione". (segue) (Com)