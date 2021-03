Monza: Allevi, domenica protagonista di "Paese per vai", turismo è scommessa da vincere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definita "un borgo antico e nobile, a cui di città non mancava alto che il nome" nel capitolo IX dei Promessi Sposi, Monza è sempre stata un crocevia di grandi personaggi della storia: da Carlo Magno a Federico Barbarossa, da Carlo V ai Savoia che vi stabilirono la loro residenza lombarda. Sulle orme della Regina Margherita di Savoia, Livio Leonardi accompagnerà il telespettatore alla scoperta della Reggia una straordinaria villa in stile neoclassico di oltre 22 mila metri quadrati progettata da Giuseppe Piermarini per volere dell'imperatrice d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, e della Cappella Espiatoria, un'imponente stele di 35 metri fatta erigere da Vittorio Emanuele III in ricordo del padre, Umberto I, nel punto in cui fu assassinato dall'anarchico Gaetano Bresci il 29 luglio del 1900. Le telecamere della Rai entreranno poi nella Cappella di Teodolinda per scoprire i tesori del Duomo e, soprattutto, per far ammirare uno dei gioielli più importanti e densi di significato di tutta la storia dell'Occidente, la Corona Ferrea. Il viaggio, infine, si concluderà nel terzo circuito permanente più antico del mondo: l'Autodromo Nazionale di Monza, un simbolo della velocità e del motorsport che l'anno prossimo compirà cent'anni. (Com)