Pd: Bordo, Marcucci si concentri su priorità Paese

- Il vicepresidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, Michele Bordo, osserva che "Andrea Marcucci continua a parlare delle dimissioni di Orlando da vicesegretario del partito, e di congresso entro l'anno, come se la Direzione di ieri non ci fosse stata. In realtà, come ha detto anche Zingaretti - continua il parlamentare in una nota -, l'incarico di ministro del Lavoro per il vicesegretario può solo aiutare il partito. Sarebbe allora il caso che ci si concentrasse di più sulle priorità del Paese piuttosto che continuare a strumentalizzare le vicende del governo solo per ragioni di posizionamento interno". L'esponente del Pd prosegue: "Colpisce molto poi che Marcucci chieda il passo indietro di Orlando e non condanni invece apertamente, con la richiesta delle dimissioni, la partecipazione di Matteo Renzi alla fondazione saudita del principe coinvolto nell'omicidio Kashoggi. Marcucci, evidentemente - conclude Bordo -, vede il mondo al contrario". (Com)