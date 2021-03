Commercio: Rampelli (Fd'I), vicini ad ambulanti, Raggi scavalca legge nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini agli operatori del commercio su area pubblica, oggi in protesta sotto al ministero dello Sviluppo economico, dopo la sciagurata scelta della sindaca di Roma di non prorogare le licenze degli ambulanti fino al 2032 che invece andranno a bando". È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I. "Con questa decisione - aggiunge - la Raggi scavalca una legge nazionale che ha stralciato gli ambulanti dall'infelice direttiva Bolkestein, una nostra battaglia. A rischio c'è il futuro di 12 mila famiglie e di una categoria già in sofferenza a causa dell'emergenza pandemica. Raggi faccia retromarcia. Abbiamo già presentato un'interrogazione parlamentare, è assurdo penalizzare una filiera che lavora, produce e dà occupazione".(Com)