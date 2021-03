Difesa: Bielorussia-Russia, ministeri firmano programma partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri della Difesa della Bielorussia e della Federazione Russa hanno firmato un programma di partenariato strategico per cinque anni, un documento che consentirà di rafforzare la cooperazione tra i dicasteri. Lo ha dichiarato il responsabile del Dipartimento di Cooperazione militare internazionale del ministro della Difesa bielorusso, Oleg Voinov. "Per la prima volta, abbiamo firmato un programma di partenariato strategico tra i ministeri della Difesa per cinque anni", ha affermato Voinov, citato sul canale Telegram del ministero. La dichiarazione è stata resa a seguito di un incontro con il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko. (Rum)