Myanmar: Ronzulli (FI), comunità internazionale intervenga per fermare violenze

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, rileva che "la situazione in Myanmar è fuori controllo. I militari stanno rispondendo alle manifestazioni pacifiche contro il colpo di Stato con cui hanno preso il potere sparando sulla folla e arrestando i giornalisti che provano a documentarle". La parlamentare aggiunge in una nota: "La comunità internazionale intervenga subito con maggiore determinazione. Le condanne e le sanzioni annunciate non sono servite a riportare il Paese nel solco di quel processo democratico che, dopo libere elezioni, aveva finalmente consentito la nascita di un governo poi deposto dall'esercito. Non si può restare inermi - conclude l'esponente di FI - davanti alla voglia di democrazia di un popolo che si vede negare diritti universalmente riconosciuti". (Com)