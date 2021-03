Francia: Le Pen, se vuole Sarkozy deve potersi candidare nonostante condanna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se vuole, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy deve potersi candidare alle prossime elezioni presidenziali nonostante la condanna a tre anni di prigione, di cui due con la condizionale, per corruzione e traffico di influenza. Lo ha detto la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe1". "Non voglio che i magistrati facciano le primarie delle presidenziali", ha detto Le Pen, spiegando che condannando Sarkozy la giustizia "ha cercato chiaramente di influire direttamente sull'elezione". "Il popolo è sovrano, è lui che decide, non sono i magistrati, sennò c'è il governo dei giudici", ha aggiunto la leader dell'estrema destra francese. (Frp)