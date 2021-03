Covid: M5s, ristori fermi al palo, chiediamo a Draghi di accelerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Finanze alla Camera dichiarano: "Abbiamo votato uno scostamento di bilancio da 32 miliardi, ma il decreto Ristori è ancora fermo al palo a causa della crisi scellerata portata avanti da Matteo Renzi. Tutti chiedevano a Conte di fare presto per aiutare gli italiani in difficoltà: dopo due mesi di crisi - continuano i parlamentari in una nota -, i problemi e le ansie dei cittadini sono ancora lì e si stanno aggravando. Chiediamo al presidente Draghi di accelerare perché imprenditori e lavoratori colpiti dalle inevitabili restrizioni per combattere il virus non possono più aspettare". (Com)