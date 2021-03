Myanmar: il parlamento esautorato sfida la giunta militare e nomina quattro ministri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 18 persone sono state uccise a Myanmar dalla polizia, nelle proteste di domenica 28 febbraio contro il golpe militare del primo febbraio scorso, nella giornata più sanguinosa dall’inizio delle manifestazioni. Secondo quanto riferito da diverse fonti stampa locali, la polizia ha sparato indiscriminatamente su manifestanti pacifici e disarmati a Yangon e nelle città di Dawei, Mandalay, Myeik, Bago e Pokokku. Altre decine di persone sono rimaste ferite e oltre 200 sono state arrestate nelle manifestazioni del fine settimana. Le violenze sono state condannate dalle Nazioni Unite. "Durante tutta la giornata, in diverse località del Paese, forze di polizia e militari hanno affrontato manifestazioni pacifiche utilizzando forza letale che - secondo informazioni credibili ricevute dall'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite - ha provocato almeno 18 morti e oltre 30 feriti", si legge in un comunicato dell’ufficio regionale Onu per i diritti umani. (segue) (Fim)