Commercio: licenze ambulanti Roma a bando, Assemblea capitolina dà via libera a odg M5s

- In seconda convocazione, in apertura della seduta odierna, l'Assemblea capitolina ha approvato con 23 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto l'ordine del giorno, a prima firma del presidente M5s della commissione Commercio, Massimo Simonelli, che conferma l'indirizzo dettato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi in merito all'applicazione della direttiva Bolkstein sulle concessioni per il commercio su area pubblica. Le licenze, attualmente in proroga fino al 2032 per una normativa nazionale, andranno a bando man mano che giungono a scadenza. Ieri al momento del voto sull'atto in Aula Giulio Cesare è caduto il numero legale, solo 14 i voti favorevoli. Oggi, operando in seconda convocazione, per il via libera era necessario un numero legale più basso. La maggioranza M5s in Campidoglio, dopo il recente abbandono di Agnese Catini e Simona Ficcardi, passate al gruppo Misto insieme alle altre due ex Cristina Grancio e Monica Montella, conta 25 consiglieri contro i 23 d'opposizione. Normalmente il presidente d'Aula, Marcello De Vito, non partecipa al voto. (segue) (Rer)