India: blackout Mumbai, per ministro Energia non ci sono prove di attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia elettrica dell’India, R. K. Singh, ha dichiarato oggi che non ci sono prove per dimostrare che il blackout di Mumbai dello scorso 12 ottobre sia stato causato da un attacco informatico e che fu provocato probabilmente da un errore umano. “Non abbiamo prove che siano stati sferrati attacchi informatici dalla Cina o dal Pakistan. Alcuni sostengono che il gruppo dietro gli attacchi sia cinese, ma non abbiamo prove”, ha detto il ministro. “Due squadre hanno investigato sull’interruzione di corrente e hanno concluso che l’interruzione sia stata causata da un errore umano e non da un attacco informatico. Una delle due squadre ha concluso che un attacco informatico c’è stato ma che non è collegato al blackout di Mumbai”, ha aggiunto. (segue) (Inn)