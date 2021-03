Russia: legali di Navalnyj ricorrono contro sentenza per diffamazione veterano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legali di Aleksej Navalnyj hanno impugnato la sentenza comminata contro l’oppositore russo per il reato di diffamazione nei confronti di un veterano della Seconda guerra mondiale. È quanto riferito dall’ufficio stampa del tribunale distrettuale Babushkinskij di Mosca, secondo cui l'avvocato Vadim Kobzev ha presentato ricorso in un procedimento penale contro Navalnyj. La data dell'udienza per considerare l'appello sarà annunciata prossimamente", ha riferito la corte. Il 20 febbraio, Navalnyj è stato dichiarato colpevole di diffamazione nei confronti di un veterano della Seconda guerra mondiale e multato di 850 mila rubli (circa 9.600 euro). (Rum)