Speciale scuola: Monza, gli studenti del Liceo Valentini dietro la macchina da presa con il progetto #giovaniinvilla

- "Liberaci" è il titolo, Santa Marta di Concorezzo, Villa Verri di Lentate sul Seveso, Villa Filippini di Besana in Brianza e la Villa Reale di Monza sono le protagoniste. È il cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo Artistico "Nanni Valentini" nell'ambito del progetto #giovaniinvilla. Il film è stato presentato in anteprima nell'aula del Consiglio comunale lunedì 22 febbraio alla presenza dell'assessore alle politiche giovanili Federico Arena e dei partner del progetto. "Abbiamo scelto di usare la tecnologia per dare un'opportunità ai giovani con un progetto unico che mixa video, scrittura e location particolari, perfette per unire cultura e cinema” spiega l'assessore con delega alle politiche giovanili Federico Arena. “Per gli studenti si è trattato di un'occasione unica per mettere in pratica le conoscenze apprese sui banchi di scuola. Ma è stata anche l'occasione per far scoprire o riscoprire la nostra Reggia e altre bellissime ville brianzole ai più giovani. Siamo convinti, infatti, che si debba avere una visione ampia sul mondo, senza però dimenticare chi siamo: identità, cultura e storia. Questo progetto è nato in epoca pre Covid, prima dell'emergenza sanitaria. I giovani, però, non si sono persi d'animo: hanno dimostrato la capacità di reinventarsi e di sperimentare formule nuove in un contesto 'virtuale' che è riuscito a liberare la loro creatività, il loro entusiasmo e il desiderio di mettersi in gioco" ha aggiunto l'assessore. (Com)