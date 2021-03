Speciale scuola: Zaia, valore Rt in crescita anche per apertura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia si sta colorando di arancione: noi rispetto ai parametri nazionali ancora non lo siamo ma abbiamo un valore Rt che è salito sia per le relazioni sociali, che portano alla creazione di assembramenti, ed anche per le scuole aperte". Lo ha affermato il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa sull'andamento dell'epidemia. "Credo che la correlazione" della crescita dei contagi con la scuola "ci sia, anche perché lo dice la letteratura scientifica. Ma i ragazzi non hanno alcuna colpa", ha aggiunto sottolineando però "che chiudere una scuola è certamente una sconfitta". "Sulla scuola non abbiamo una posizione precostituita ma abbiamo l'obbligo dell'obiettività", ha concluso. (Rin)