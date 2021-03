Speciale scuola: Flc Cgil Milano, manca piano per personale scolastico, senza risposte apriremo stato d'agitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Flc Cgil è pronta ad aprire lo stato di agitazione in tutte le scuole dell'area metropolitana milanese, se non arriveranno subito risposte da Regione Lombardia sul piano di vaccinazione per il personale scolastico. A fronte del crescere dei contagi, "la nostra scuola continua a pagare un prezzo altissimo avendo svolto fin da settembre attività sempre in presenza, come accaduto per le scuole dell'infanzia, primaria e medie. Attende una specifica la campagna vaccinazioni, ma in Lombardia si procede talmente a rilento da sembrare ferma non avendo completato neanche le vaccinazioni alle persone oltre gli 80 anni", denuncia il sindacato. "Mentre in molte regioni d'Italia per il personale della scuola è in corso la regolare somministrazione dei vaccini, Regione Lombardia ha annunciato da tempo Protocolli pronti da siglare con la Direzione scolastica regionale per l'imminente avvio, ma nessuno ne sa nulla. E dalle informazioni pervenute alle ooss non risulta esserci alcun accordo per procedere all'avvio della vaccinazione. Manca un piano vaccinale per il personale scolastico ed è ancora assente l'attivazione dei tracciamenti e delle operazioni di screening", spiega la Cgil, parlando di una "situazione gravissima". (Com)