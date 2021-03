© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scuole chiuse significa disagi per bambini e famiglie. Chiederemo che il governo sostenga immediatamente tutti i lavoratori con congedi parentali e aiuti economici. Le mamme lavoratrici hanno già pagato un prezzo troppo alto in termini di posti persi". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione al Tg1. (Rin)