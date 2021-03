Speciale scuola: Piemonte, fondi europei 2021-27, Uncem chiede 1 miliardo per la montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spendere meglio le risorse europee con concretezza e tempi certi. Aumentare e portare a 1 miliardo di euro le cifre nelle operazioni di Fesr, Fse e Psr per le aree montane, dal 2021 al 2027. Rendere protagonisti i Comuni di Appenninini e Alpi rafforzando la loro capacità di lavorare insieme. Sono questi in tre pilastri del dossier Uncem "Territori in transizione. Montagne e Comuni nella nuova Programmazione EU 2021-2027", presentato stamani su Zoom dal Presidente Uncem Piemonte, Roberto Colombero. "La Regione ha avviato il confronto con il partenariato - spiega - e noi diamo il nostro contributo. Non chiediamo assistenza per le zone montane, non facciamo una questua. Ma se vi sarà 1 miliardo sul Psr, sul Fesr, sull'Fse queste risorse devono produrre risultati. E cioé permettere a chi vive sui territori di continuare a farlo, puntando su nuovo sviluppo sociale ed economico e su nuovi servizi, scuola, trasporti sanità. La cifra investita negli ultimi anni, nel settennio 2014-2021 è di 400 milioni di euro sui tre Programmi. Il Piemonte deve fare di più, nella cornice della nostra ottima 'legge montagna'. Occorre avere visione e strategie, puntare sui Comuni che lavorano insieme". Il Piemonte ha sempre plasmato le politiche nazionali per le zone montane, sin dai Consigli di Valle fino alla legge 158/2017 sui piccoli Comuni. E così deve fare oggi. (Rpi)