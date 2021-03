Commercio: Simonelli (M5s), con ok a odg in Aula stop a monopoli ambulanti a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del commercio su area pubblica a Roma "stop ai monopoli. Con l’ordine del giorno appena approvato in Assemblea capitolina abbiamo chiesto di applicare in modo inequivocabile e perentorio le limitazioni al numero dei posteggi per titolare già previste sia dalla normativa comunale che regionale, in un’ottica di equa accessibilità, al fine di rendere il settore finalmente penetrabile alla libera concorrenza". Lo scrive in un post su Facebook il presidente M5s della commissione Commercio, Massimo Simonelli. "Occorre - aggiunge - prevedere formule che rendano possibile l’accesso all’esercizio del commercio su area pubblica in realtà consolidate della Capitale anche a nuovi cittadini e giovani imprenditori che potrebbero pertanto partecipare a bandi per posteggi che sono limitati nel numero e rinnovati automaticamente da decenni. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato - ricorda Simonelli - si è pronunciata sulla proroga concessa per le licenze degli operatori del settore ambulante fino al 2032 definendole in contrasto con la direttiva Bolkestein. La Capitale si trova davanti un’occasione importante per riformare il settore all’insegna della libera concorrenza, non discriminazione, imparzialità e trasparenza. È nostra ferma intenzione - conclude - salvaguardare gli operatori delle edicole e dei mercati rionali di Roma Capitale, che costituiscono un presidio culturale e sociale e un servizio prezioso, nonché storico per i cittadini, per cui, al primo punto dell’atto votato oggi, abbiamo chiesto l’applicazione di criteri idonei alla loro tutela". (Rer)