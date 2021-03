Russia: Ue, misure restrittive a 4 responsabili caso Navalnyj e repressione proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso oggi di imporre misure restrittive a quattro individui russi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, compresi arresti e detenzioni arbitrari, nonché repressione diffusa e sistematica della libertà di riunione pacifica e di associazione e libertà di opinione ed espressione in Russia. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che si tratta di Alexander Bastrykin, capo del comitato investigativo della Federazione russa; Igor Krasnov, il procuratore generale; Viktor Zolotov, capo della guardia nazionale, e Alexander Kalashnikov, capo del servizio carcerario federale. Questi i nomi che sono stati elencati per i loro ruoli svolti nell'arresto arbitrario, nel perseguimento e nella condanna dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj e nella repressione delle proteste pacifiche in relazione al suo trattamento illegale. Il Consiglio ha spiegato che è la prima volta che l'Ue impone sanzioni nel quadro del nuovo regime globale di sanzioni sui diritti umani dell'Ue, istituito il 7 dicembre 2020. (segue) (Beb)